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Один гол решил исход матча «Кайрата» в Лиге чемпионов

«Кайрат» одержал вторую победу в рамках группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: АФК "Кайрат"

На этот раз алматинцы взяли верх над хорватским клубом «Олмиссум» — 1:0. Решающий гол на 26-й минуте забил Эдсон.

Отдадим должное хорватам, оказавшим упорное сопротивление. Под занавес встречи они сменили вратаря на пятого игрока и оказали серьезное давление на ворота казахстанцев. Благо, оборона последних выстояла, а Деннис сохранил ворота на замке.

Матчи группы B проходят в хорватском Загребе. В стартовой игре кайратовцы обыграли французскую команду «Этуаль» (4:2).

Следующую игру «Кайрат» проведет с загребским «Динамо» в ночь на 1 декабря.

Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть («Финал четырех»), которая пройдет ½ и ¾ мая.

«Кайрат» становился чемпионом Лиги чемпионов в сезонах-2012/13 и 2014/15. «Олмиссум» попал в топ-16 в четвертый раз за пять сезонов. «Динамо» же впервые участвует в элитном раунде.