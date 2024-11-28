Один гол решил исход матча «Кайрата» в Лиге чемпионов

На этот раз алматинцы взяли верх над хорватским клубом «Олмиссум» — 1:0. Решающий гол на 26-й минуте забил Эдсон.
Отдадим должное хорватам, оказавшим упорное сопротивление. Под занавес встречи они сменили вратаря на пятого игрока и оказали серьезное давление на ворота казахстанцев. Благо, оборона последних выстояла, а Деннис сохранил ворота на замке.
Матчи группы B проходят в хорватском Загребе. В стартовой игре кайратовцы обыграли французскую команду «Этуаль» (4:2).
Следующую игру «Кайрат» проведет с загребским «Динамо» в ночь на 1 декабря.
Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть («Финал четырех»), которая пройдет ½ и ¾ мая.
«Кайрат» становился чемпионом Лиги чемпионов в сезонах-2012/13 и 2014/15. «Олмиссум» попал в топ-16 в четвертый раз за пять сезонов. «Динамо» же впервые участвует в элитном раунде.