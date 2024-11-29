Алматы претендует на проведение финала Лиги чемпионов

По словам Кайрата Айтмолдаевича, в последние годы УЕФА отдает приоритет для проведения «Финала четырех» нейтральным странам (то есть, не клубам, которые вышли в финальный этап), однако шанс принять столь статусный турнир у Алматы есть.
«За день до начала Элитного раунда я был в комитете УЕФА. Сейчас там позитивно воспринимают проведение “Финалов четырех” в нейтральных странах. На сегодня на финальный этап претендуют все четыре клуба, а также две нейтральные страны — Италия и Франция.
То есть, да, Алматы может получить «Финал четырех», но нам надо решить вопросы с Almaty Arena, поскольку там на год вперед прописана вся аренда. Если там будут большие концерты, вряд ли мы их «перебьем». Конечно, в УЕФА знают, что Алматы — футзальный город, который уже не раз проводил подобные турниры на высочайшем уровне. Уверен, что мы будем одними из фаворитов на проведение «Финала четырех» Лиги чемпионов", — заявил Оразбеков.
Ранее в Алматы трижды проходил финальный этап Лиги чемпионов — это было в 2011, 2017 и 2019 годах.
Напомним, что «Кайрат» дважды побеждал в Лиге чемпионов (бывший Кубок УЕФА) — в сезонах-2012/13 и 2014/15. Также алматинский клуб в десятый раз в своей истории вышел в «Финал четырех» ЛЧ.