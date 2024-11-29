Алматы претендует на проведение финала Лиги чемпионов

То есть, да, Алматы может получить «Финал четырех», но нам надо решить вопросы с Almaty Arena, поскольку там на год вперед прописана вся аренда. Если там будут большие концерты, вряд ли мы их «перебьем». Конечно, в УЕФА знают, что Алматы — футзальный город, который уже не раз проводил подобные турниры на высочайшем уровне. Уверен, что мы будем одними из фаворитов на проведение «Финала четырех» Лиги чемпионов", — заявил Оразбеков.