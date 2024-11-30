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Разгром случился в матче казахстанского клуба в футзальной Лиге чемпионов

Футзальный клуб «Семей» сыграл в матче третьего тура Элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Казахстанский клуб в матче третьего тура группы D в Пальма-де-Мальорка (Испания) встречался со словацкой командой «Лученец».

Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу «Семея». Голы в составе казахстанского клуба на счету Патроницио Алвеса, оформившего покер (пятая, девятая, 23 и 30 минута), Феррао (шестая минута), Чингиза Есенаманова (девятая минута), Ержана Карменова (35). Еще один гол в свои ворота забил игрок словаков Вашингтон Луиз Фернандес.

Единственный мяч в составе словацкого клуба забил Хуан Ромеро Молеро.

Таким образом, «Семей» набрал шесть очков в квартете и занял второе место. На первой строчке идет испанская «Пальма», которая также набрала шесть очков и еще имеет встречу в запасе. Сегодня испанцы сыграют с польским «Рекордом», набравшим три балла. «Лученец» завершил выступление в Элитном раунде без наьранных очков.

Напомним, «Семей» уступил «Пальме» со счетом 1:4 и обыграл «Рекорд» (5:0).