Разгром случился в матче казахстанского клуба в футзальной Лиге чемпионов

Казахстанский клуб в матче третьего тура группы D в Пальма-де-Мальорка (Испания) встречался со словацкой командой «Лученец».
Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу «Семея». Голы в составе казахстанского клуба на счету Патроницио Алвеса, оформившего покер (пятая, девятая, 23 и 30 минута), Феррао (шестая минута), Чингиза Есенаманова (девятая минута), Ержана Карменова (35). Еще один гол в свои ворота забил игрок словаков Вашингтон Луиз Фернандес.
Единственный мяч в составе словацкого клуба забил Хуан Ромеро Молеро.
Таким образом, «Семей» набрал шесть очков в квартете и занял второе место. На первой строчке идет испанская «Пальма», которая также набрала шесть очков и еще имеет встречу в запасе. Сегодня испанцы сыграют с польским «Рекордом», набравшим три балла. «Лученец» завершил выступление в Элитном раунде без наьранных очков.
Напомним, «Семей» уступил «Пальме» со счетом 1:4 и обыграл «Рекорд» (5:0).