Разгром случился в матче казахстанского клуба в футзальной Лиге чемпионов

Таким образом, «Семей» набрал шесть очков в квартете и занял второе место. На первой строчке идет испанская «Пальма», которая также набрала шесть очков и еще имеет встречу в запасе. Сегодня испанцы сыграют с польским «Рекордом», набравшим три балла. «Лученец» завершил выступление в Элитном раунде без наьранных очков.