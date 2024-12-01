ВРЗ и «Столица» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси по мини-футболу

Сегодня финалист предыдущего турнира гомельский ВРЗ разгромил на своей арене «Борисов-900» со счетом 10:1 и в борьбе за попадание в полуфинал встретится с нынешним лидером национального чемпионата «Минском». В сегодняшнем минском дерби чемпионы страны спортсмены «Столицы» были сильнее «Дорожника» — 6:1. В четвертьфинале «столичники» будут соперничать с минским клубом «Охрана-Динамо». Нынешний владелец Кубка оршанский «Витэн» встретится со светлогорским ЦКК. Еще одну пару ¼ финала составили гомельский БЧ и столичная команда «ЧехОрда», сенсационно одолевшая гродненское «УВД-Динамо».



Первые встречи четвертьфинальных серий пройдут 7 и 8 декабря, ответные поединки состоятся 21 и 22 декабря.



В решающем поединке прошлого кубкового розыгрыша «Витэн» победил ВРЗ с результатом 6:4.