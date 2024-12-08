Казахстан выбрал состав к отбору на Евро-2026 по футзалу

Вызов в команду от Кака получили 17 игроков. Это:
Вратари: Игита, Нарун Сериков, Канат Жеткирбаев.
Полевые игроки: Дуглас, Арнольд Кнауб, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Дамир Кайырбай, Чингиз Есенаманов, Акжол Дарибай, Абдирасул Абдиманапулы, Ержан Карменов, Азат Валиуллин, Нурмухаммед Исмаилов, Леонардо Мендонка, Нурканат Бахтияров.
Напомним, по итогам жеребьевки команда Пауло Рикардо Кака попала в группу 6, где сыграет с командами Армении, Дании и Албании.
13 декабря сборная Казахстана сыграет Албанией на выезде в Тиране. 18-го числа подопечные Кака примут в Алматы сборную Армении.
Всего 40 участников (включая 34 сборных, которые стартуют с основного раунда) были разбиты на 10 групп по четыре. Каждая команда встречается с каждой в своей группе дома и на выезде.
10 победителей групп присоединятся к Латвии и Литве (получили прямые путевки на правах хозяев континентального турнира) в финальной стадии Евро-2026. Восемь лучших команд, занявших вторые места, сыграют в стыковых матчах.