Игита лишил Казахстан победного камбэка в отборе на Евро-2026

Армянскую сборную, естественно, подобное положение дел не устраивало и она сменила вратаря на пятого игрока. Численный перевес принес ей успех, Арсен Петросов удачно сыграл на добивании на 34-й минуте. А на 37-й Дерменджян оформил дубль и сравнял счет, тем самым наказав за грубейшую ошибку Игиту, завозившегося с мячом.