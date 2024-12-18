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Игита лишил Казахстан победного камбэка в отборе на Евро-2026

Сегодня, 18 декабря, сборная Казахстана по футзалу провела второй матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2026. Соперником выступила Армения, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча группы 6 прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:4.

Первыми успеха добились гости усилиями Рафика Меликяна на 6-й минуте. Хозяева площадки отыгрались на 19-й благодаря точному удару Чингиза Есенаманова. А на 27-й уже Дуглас Жуниор вывел казахстанцев вперед — натурализованный бразилец отменно исполнил стандарт. Увы, подопечные Пауло Рикардо Кака недолго радовались успеху, так как спустя три минуты Михран Дерменджян огорчил Игиту.

Благо, казахстанцы поднажали и забили еще два гола, авторами которых стали Азат Валиуллин и Дуглас Жуниор на 32-й и 33-й минутах соответственно.

Армянскую сборную, естественно, подобное положение дел не устраивало и она сменила вратаря на пятого игрока. Численный перевес принес ей успех, Арсен Петросов удачно сыграл на добивании на 34-й минуте. А на 37-й Дерменджян оформил дубль и сравнял счет, тем самым наказав за грубейшую ошибку Игиту, завозившегося с мячом.

В итоге — боевая ничья.

1 февраля Армения примет дома Албанию, а Казахстан отправится в гости к Дании. В первой игре казахстанцы победили на выезде албанцев со счетом 2:0, тогда как армяне стартовали с домашней победы над датчанами (4:3).

Напомним, десять победителей групп основного раунда получат прямые путевки в финальную стадию, восемь лучших обладателей вторых мест в сентябре 2025 года примут участие в стыковых матчах.

Каждая команда проведет по матчу дома и в гостях с каждым соперником по группе. Игры в группах будут проходить с декабря по апрель.

Евро пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года в Риге (Латвия) и Каунасе (Литва).