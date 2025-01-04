Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Казахстана по футзалу номинирована на звание лучшей команды мира

Сборная Казахстана по футзалу вошла в число претендентов на титул лучшей команды среди национальных коллективов, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

В номинации Futsal Planet Казахстан представлен как один из кандидатов на звание лучшей мужской команды среди национальных сборных. Также в этот список вошли еще девять сборных: Аргентина, Аргентина U-20, Бразилия, Франция, Индонезия, Иран, Марокко, Таиланд и Украина.

В 2024 году сборная Казахстана приняла участие на чемпионате мира в Узбекистане, где дошла до ¼ финала, попутно обыграв сборную Португалии (экс-чемпиона мира). Победу на мундиале праздновала Бразилия в финале обыгравшая Аргентину.

Кроме того, сборная Казахстана в располагается на втором месте в рейтинге УЕФА, выше находится лишь сборная Португалии.