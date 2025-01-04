Сборная Казахстана по футзалу номинирована на звание лучшей команды мира

В номинации Futsal Planet Казахстан представлен как один из кандидатов на звание лучшей мужской команды среди национальных сборных. Также в этот список вошли еще девять сборных: Аргентина, Аргентина U-20, Бразилия, Франция, Индонезия, Иран, Марокко, Таиланд и Украина.