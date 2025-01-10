Экс-игрок сборной России по футзалу покинул площадку во время матча из-за расистских оскорблений. Назревает скандал

Детали произошедшего поведал сам клуб, за который выступает пострадавший футболист. «Незадолго до конца матча произошел инцидент, который в любом здоровом обществе ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурием и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, еще в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне, был вынужден досрочно покинуть игровую площадку», — сказано в заявлении клуба.