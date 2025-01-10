«Сибиряк» встретится с фанатами после расистского поведения в адрес Нандо

«Сибиряк» категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода и обязательно проведем встречу с болельщиками для прояснения ситуации. Для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, а также готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента", — добавили в клубе.