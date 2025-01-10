«Сибиряк» встретится с фанатами после расистского поведения в адрес Нандо

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Руководство клуба «Сибиряк» осудило фанатов за проявление расизма в отношении игрока сборной России и «Норильского никеля» Нандо во время матча команд в рамках 14-го тура чемпионата страны по футзалу и заявило, что проведет встречу с болельщиками для прояснения ситуации.
Встреча прошла в четверг в Новосибирске и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. Во втором тайме матча игрок «Норильского никеля» Нандо отказался от продолжения встречи и покинул площадку, указав на поведение фанатов хозяев, оскорблявших его на расовой почве. Норильский клуб в жесткой форме раскритиковал болельщиков «Сибиряка», причастных к эпизоду, и призвал Российский футбольный союз (РФС) к решительным мерам, чтобы данные инциденты не повторились вновь. Полиция в Новосибирске начала проверку расистского поведения фанатов «Сибиряка».
«В концовке матча с “Норильским никелем” произошел эпизод между болельщиками нашего клуба и Нандо, который повлек уход футболиста с площадки. За всю историю “Сибиряка” цвета нашего клуба защищали многие легионеры, которые всегда были любимцами новосибирской публики и чувствовали себя в Новосибирске как дома», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.
«Сибиряк» категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода и обязательно проведем встречу с болельщиками для прояснения ситуации. Для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, а также готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента", — добавили в клубе.
Уроженец бразильского Белу-Оризонти Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года, имеет гражданство РФ. Игрок пять раз становился чемпионом России и шесть — обладателем Кубка страны. С 2022 года представляет сборную России, в составе которой стал серебряным призером чемпионата Европы.