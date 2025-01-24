Двумя голами завершился матч сборной Казахстана по футзалу

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанцев. Голы забили Нурмухамед Исмаилов и Заур Гайдаржи.
25 января команды там же проведут вторую контрольную игру.
Отметим, что казахстанская сборная (U-19) проводит учебно-тренировочный сбор в Туркестане.
Главный тренер казахстанцев Пауло Рикардо Кака вызвал следующих игроков на УТС:
вратари: Бек Толеген («Кайрат»), Аскер Наурызбаев («Байтерек»);
полевые игроки: Семен Тарасенко («Тюмень», Россия), Альазиз Камалов, Алихан Хасен (оба — «Актобе»), Георгий Калачев, Ерасыл Буркитбаев (оба — «Тулпар»), Арлан Тасболат, Заур Гайдаржи, Нурмухамед Исмаилов, Амирлан Казбеков (все — «Аят»), Диас Нышанов («Ордабасы»), Алимжан Сейтнур («Жетысу»), Али Айдар («Алатау»), Альмерек Тилеуберген («Кайрат»).