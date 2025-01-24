Триллером обернулся матч cенсационного чемпиона Казахстана

Семейчане вели 2:0 после первого тайма, а во втором сделали 4:0. Несмотря на это, актаусцы быстро перевернули игру и сравняли счет — 4:4. Однако в оставшееся время до финального свистка «Семей» дожал гостей, забив два мяча и вырвав победу.