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Триллером обернулся матч cенсационного чемпиона Казахстана

«Семей» из одноименного города и актауский «Каспий» устроили триллер в первом матче 19/20 тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча прошла в Семее и завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев площадки.

Семейчане вели 2:0 после первого тайма, а во втором сделали 4:0. Несмотря на это, актаусцы быстро перевернули игру и сравняли счет — 4:4. Однако в оставшееся время до финального свистка «Семей» дожал гостей, забив два мяча и вырвав победу.

Напомним, что в предыдущем сезоне «Семей» сенсационно стал чемпионом Казахстана, обыграв в финальной серии «Кайрат». Алматинцы впервые с 2004 года не сумели завоевать золотые медали.

В Лиге чемпионов «Семей» добрался до Элитного раунда, но не сумел пройти в «Финал четырех».