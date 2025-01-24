Триллером обернулся матч cенсационного чемпиона Казахстана

Встреча прошла в Семее и завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев площадки.
Семейчане вели 2:0 после первого тайма, а во втором сделали 4:0. Несмотря на это, актаусцы быстро перевернули игру и сравняли счет — 4:4. Однако в оставшееся время до финального свистка «Семей» дожал гостей, забив два мяча и вырвав победу.
Напомним, что в предыдущем сезоне «Семей» сенсационно стал чемпионом Казахстана, обыграв в финальной серии «Кайрат». Алматинцы впервые с 2004 года не сумели завоевать золотые медали.
В Лиге чемпионов «Семей» добрался до Элитного раунда, но не сумел пройти в «Финал четырех».