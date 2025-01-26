Казахстан назвал состав на матчи отбора Евро-2026 по футзалу

Напомним, в текущей кампании сборная Казахстана обыграла на выезде Албанию (2:0) и сыграла на своей площадке вничью с Арменией (4:4). У команд Казахстана и Армении по четыре балла, у Албании три балла, а Дания, пока очков не набрала.