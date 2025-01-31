Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью на старте квалификации чемпионата Европы

Встреча в сицилийской Катании началась для гостей с пропущенного гола. На 30-й секунде игры белорусы нарушили правила вблизи своих ворот и Габриэль Мотта четко реализовал пенальти. Пропустив мяч, подопечные Александра Черника не опустили руки, провели несколько острых атак и через 10 минут капитан белорусской дружины Владислав Селюк сравнял результат — 1:1. После этого у обеих команд были возможности выйти вперед, но до перерыва счет не изменился. Во второй половине матча хозяева заиграли гораздо агрессивнее, а гости отвечали быстрыми контратаками. Одна из них завершилась успехом — в середине второго тайма Сергей Крыкун вывел белорусов вперед — 2:1. Оказавшись в роли догоняющих, итальянцы обрушили шквал атак на ворота гостей и за минуту до финальной сирены все де сумели уйти от поражения — 2:2.