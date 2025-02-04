Белорусы разгромили мальтийцев в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

В сегодняшнем номинально домашнем поединке второго тура в итальянском Ачиреале белорусы разгромили команду Мальты с результатом 5:0. Вопрос о победителе был снят в стартовые 8 минут, когда Владислав Селюк, Дмитрий Шимановский, Артем Якубов и дважды Сергей Крыкун пять раз поразили ворота соперников. После перерыва белорусская дружина также полностью владела инициативой, но увеличить преимущество не удалось.
В стартовом матче квалификационной группы 2 команда Александра Черника в гостях сыграла вничью с фаворитом этого квартета сборной Италии — 2:2 (голы у белорусов забили Владислав Селюк и Сергей Крыкун), а мальтийцы проиграли у себя дома сборной Финляндии — 0:5. Во втором сегодняшнем матче финны примут итальянцев в городе Вантаа. Две следующие встречи белорусская команда 6 и 9 марта проведет в Венгрии против финской сборной. Расклад остальных встреч нашей команды в квалификации ЧЕ-2026: Беларусь — Италия (11 апреля); Мальта — Беларусь (16 апреля).
После завершения группового этапа прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители 10 квартетов. Еще четыре пропуска разыграют восемь лучших команд, которые финишируют вторыми в своих группах. Стыковые поединки состоятся в сентябре 2025 года. Финальный этап 13-го чемпионата Европы по мини-футболу с участием 16 сборных пройдет в январе — феврале 2026 года на аренах Латвии и Литвы, команды которых освобождены от квалификации.
Сборная Беларуси лишь однажды сумела пробиться в число участников финальной стадии чемпионата Старого Света. В 2010 году в Венгрии команда Валерия Досько не смогла выйти из группы, пропустив вперед будущего чемпиона Испанию и серебряного призера Португалию.