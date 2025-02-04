Белорусы разгромили мальтийцев в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

После завершения группового этапа прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители 10 квартетов. Еще четыре пропуска разыграют восемь лучших команд, которые финишируют вторыми в своих группах. Стыковые поединки состоятся в сентябре 2025 года. Финальный этап 13-го чемпионата Европы по мини-футболу с участием 16 сборных пройдет в январе — феврале 2026 года на аренах Латвии и Литвы, команды которых освобождены от квалификации.