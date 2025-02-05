Казахстан взял реванш за сенсацию и выиграл матч отбора на Евро по футзалу

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 7:3.
Начало игры осталось за хозяевами, которые в первые две минуты игры забили два быстрых гола. Отличились Азат Валиуллин (1-я) и Дуглас (2-я). Однако датчанам удалось быстро отыграться, правда, не без помощи хозяев — Даурен Турсагулов забил автогол (3-я), еще один мяч забил Ермин Касумович (5-я).
На шестой минуте Акжол Дарибай вновь вывел Казахстан вперед, а спустя две минуты Дуглас удвоил преимущество команды. Но гости еще до перерыва сократили отставание до минимума — вновь «отличился» Турсагулов (11-я), срезавший мяч в свои ворота.
Второй тайм также остался за хозяева. Сначала на 28-й минуте Азат Валиуллин вновь удвоил преимущество Казахстана, а на 32-й минуте Дамир Каирбай забил шестой мяч в ворота датачан.
На 35-й минуте Казахстан получил право на пенальти — прямую крансую карточку получил Эмиль Расмуссен, выбивший мяч рукой из пустых ворот. К точке подошел Турсагулов, который реабилитировался за автоголы, мощно пробив под перекладину.
1 февраля команды играли в Дании и тогда сенсационную победу одержали хозяева (3:2).
Таким образом, Казахстан взял реванш за поражение и одержал вторую победу в отборочной кампании. Теперь в активе команды Кака семь очков. Стольке же балло у Армении, которая позднее сыграет с Албанией (3). У Дании осталось три балла.
Следующий матч Казахстан проведет 7 марта — примет команду Албании.
Напомним, десять победителей групп основного раунда получат прямые путевки в финальную стадию, восемь лучших обладателей вторых мест в сентябре 2025 года примут участие в стыковых матчах.
Каждая команда проведет по матчу дома и в гостях с каждым соперником по группе. Игры в группах будут проходить с декабря по апрель.
Евро-2026 по футзалу пройдет с 18 января по 8 февраля в Риге (Латвия) и Каунасе (Литва).