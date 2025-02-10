«Минск» возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу

В центральном поединке 13-го тура действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» уступили на площадке спорткомплекса «Уручье» оршанскому «Витэну» — 5:6. За две минуты гости вели с перевесом в четыре мяча — 6:2, но хозяева сумели сократить разрыв до минимума, однако уйти от поражения им не удалось. Оршанцы в третий раз в сезоне обыграли действующих чемпионов страны — до этого они победили в матче за Суперкубок и в первом круге нынешнего первенства. «Столичники» сумели выиграть у «Витэна» только в полуфинале кубкового розыгрыша.