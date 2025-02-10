«Минск» возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня минчане играли в гостях у аутсайдера турнира «Борисова-900» и победили с результатом 7:3.
В центральном поединке 13-го тура действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» уступили на площадке спорткомплекса «Уручье» оршанскому «Витэну» — 5:6. За две минуты гости вели с перевесом в четыре мяча — 6:2, но хозяева сумели сократить разрыв до минимума, однако уйти от поражения им не удалось. Оршанцы в третий раз в сезоне обыграли действующих чемпионов страны — до этого они победили в матче за Суперкубок и в первом круге нынешнего первенства. «Столичники» сумели выиграть у «Витэна» только в полуфинале кубкового розыгрыша.
Ранее гомельский ВРЗ разгромил у себя дома светлогорский ЦКК — 8:0. Лучший бомбардир нынешнего первенства Дмитрий Шимановский оформил хет-трик, и теперь в его активе 16 забитых мячей. Еще один гомельский клуб БЧ также на своей арене был сильнее гродненского «УВД-Динамо» — 7:2. В столичном дерби спортсмены «Охраны-Динамо» одержали волевую викторию над «Динамо-БНТУ» — 4:3, минский «Дорожник» уверенно переиграл в Бресте местный «Меркурий-ГТК» — 4:0.
Положение в лидирующей группе после 13 туров: «Минск» — 32 очка, «Витэн» — 31, ВРЗ — 30, «Охрана-Динамо» — 29, «Столица» — 27.