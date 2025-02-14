«Ордабасы» упустил победу с 2:0 в матче-триллере

Встреча 23-го тура прошла в Рудном и завершилась со счетом 7:5 в пользу хозяев площадки. При этом гости вели 2:0 в начале игры, но впоследствии позволили сопернику отыграться и оформить волевую победу.
У шымкентцев голы забили Лукас Дос Сантос (6-я минута), Нурхан Байзаков (10-я, 22-я, 40-я) и Гильерме Фалькао (36-я). В составе победителей отличились Жеже (11-я), Сантана Леандерсон (12-я, 32-я), Антон Рындин (14-я), Ерсултан Сагындыков (19-я), Ахмед Борханов (24-я) и Азат Валиулин (29-я).
15 февраля команды сыграют второй матч. «Аят» с 37 очками идет третьим в турнирной таблице, а «Ордабасы» с 26 очками занимает седьмое место.