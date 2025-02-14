Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ордабасы» упустил победу с 2:0 в матче-триллере

Голевую феерию устроили игроки рудненского «Аята» и шымкентского «Ордабасы» в чемпионате Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Встреча 23-го тура прошла в Рудном и завершилась со счетом 7:5 в пользу хозяев площадки. При этом гости вели 2:0 в начале игры, но впоследствии позволили сопернику отыграться и оформить волевую победу.

У шымкентцев голы забили Лукас Дос Сантос (6-я минута), Нурхан Байзаков (10-я, 22-я, 40-я) и Гильерме Фалькао (36-я). В составе победителей отличились Жеже (11-я), Сантана Леандерсон (12-я, 32-я), Антон Рындин (14-я), Ерсултан Сагындыков (19-я), Ахмед Борханов (24-я) и Азат Валиулин (29-я).

15 февраля команды сыграют второй матч. «Аят» с 37 очками идет третьим в турнирной таблице, а «Ордабасы» с 26 очками занимает седьмое место.