Оршанский «Витэн» стал лидером чемпионата Беларуси по мини-футболу

Ранее действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» не смогли обыграть у себя дома гомельский БЧ, завершив встречу вничью — 2:2. С таким же результатом закончилась встреча между минским «Дорожником» и гомельским ВРЗ. В столичном дерби «Минск» уступил «Охране-Динамо» — 0:1. Минское «Динамо-БНТУ» у себя дома проиграло брестскому «Меркурию-ГТК» — 0:2. Гродненское «УВД-Динамо» одолело на своей площадке «Борисов-900» — 2:1.