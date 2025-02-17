Оршанский «Витэн» стал лидером чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в заключительном поединке 14-го тура оршанцы уверенно переиграли в Светлогорске местный ЦКК со счетом 8:1. Хет-трик в этой встрече оформил Владимир Разуванов, голевой дубль в активе Сергея Синицкого.
Ранее действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» не смогли обыграть у себя дома гомельский БЧ, завершив встречу вничью — 2:2. С таким же результатом закончилась встреча между минским «Дорожником» и гомельским ВРЗ. В столичном дерби «Минск» уступил «Охране-Динамо» — 0:1. Минское «Динамо-БНТУ» у себя дома проиграло брестскому «Меркурию-ГТК» — 0:2. Гродненское «УВД-Динамо» одолело на своей площадке «Борисов-900» — 2:1.
После 14 туров положение в лидирующей группе таково: «Витэн» — 34 очка, «Минск» — 32, «Охрана-Динамо» — 32, ВРЗ — 31, «Столица» — 28. Список лучших бомбардиров возглавляет лидер атак ВРЗ Дмитрий Шимановский, в активе которого 18 забитых мячей.