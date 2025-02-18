Легли и не проснулись: загадочная смерть российских футболистов в одну ночь

Что произошло?
Игроки любительской мини-футбольной команды ушли из жизни в ночь на 15 февраля. Яну Журавлеву было 32 года, Данилу Хилобоку — 33. Оба скончались во сне. Ребята играли за команду «ПОЗ Прогресс» из Верхней Пышмы в чемпионате Екатеринбурга по мини-футболу.
Турнир, в котором принимает участие «ПОЗ Прогресс», носит название «Екбайт». Соревнования по мини-футболу и футзалу в разных форматах проводятся на протяжении нескольких лет как среди детей (9−14 лет), так и среди взрослых. Участие в них принимают десятки любительских команд. Вечером 14 февраля у них состоялся матч против прямого конкурента за место «в призах» — «Актира». Игра завершилась со счетом 10:6 в пользу «ПОЗ Прогресс». Благодаря этому результату команда поднялась с четвертой строчки на третью.
Главным героем матча против «Актира» стал Хилобок, на счету которого шесть мячей. Таким образом он упрочил лидерство в споре лучших бомбардиров в дивизионе, доведя число голов до 30. У его ближайшего преследователя на четыре меньше. Что касается Журавлева, он эту игру пропускал из-за перебора желтых карточек. После завершения игры они вернулись домой, легли спать и умерли.
Энергетики?
Официальная причина смерти до сих пор неизвестна, но вряд ли стоит вести речь о последствиях физических нагрузок. В «ПОЗ Прогресс» в ответ на запрос РИА Новости отказались от любых комментариев, касающихся Журавлева и Хилобока.
Родственники погибших спортсменов, по информации Telegram-канала SHOT, утверждают, что в обоих случаях произошла остановка сердца во сне. По заключению врачей, на которых ссылается SHOT, причина смерти обоих спортсменов — острая сердечная недостаточность. Проблемы с сердцем были только у одного Журавлева, а Хилобок был полностью здоров.
По мнению экспертов, спровоцировать острую сердечную недостаточность могли энергетики, которые спортсмены могли выпить перед тренировкой, что сильно подняло сердечный ритм, который критически упал во время сна после физических нагрузок. Как отмечает SHOT, какого-либо яда и наркотиков в крови погибших не обнаружили.
«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в Пышминском футболе», — написали в официальной группе команды в VK. Руководство команды объявило сбор средств для помощи родным погибших.
Тела двух погибших игроков отправили на медицинскую экспертизу, заявил РИА Новости главный помощник руководителя регионального управления ведомства Александр Шульга. Следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели футболистов.