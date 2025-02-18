Легли и не проснулись: загадочная смерть российских футболистов в одну ночь

Турнир, в котором принимает участие «ПОЗ Прогресс», носит название «Екбайт». Соревнования по мини-футболу и футзалу в разных форматах проводятся на протяжении нескольких лет как среди детей (9−14 лет), так и среди взрослых. Участие в них принимают десятки любительских команд. Вечером 14 февраля у них состоялся матч против прямого конкурента за место «в призах» — «Актира». Игра завершилась со счетом 10:6 в пользу «ПОЗ Прогресс». Благодаря этому результату команда поднялась с четвертой строчки на третью.