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Суперкамбэком завершился матч «Ордабасы» с «Кайратом»

«Ордабасы» и «Кайрат» выдали интригующий матч в рамках чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча 25-го тура прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:4. При этом хозяева площадки дважды вели в счете. Однако алматинцы сумели не только отыграться, но и сотворить суперкамбэк.
У проигравших точными ударами отметились Расул Карбаев и Кайо. В составе гостей отличились Биржан Оразов, Денер, Кевин Ариетта и Эдсон. Последний мяч кайратовцы забили на последних секундах матча.

24 февраля команды сыграют второй матч. «Кайрат», набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице, а «Ордабасы» с 29 очками занимает седьмое место.

Ранее алматинский клуб узнал соперника по ½ финала «Финала четырех» Лиги чемпионов.