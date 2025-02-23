Суперкамбэком завершился матч «Ордабасы» с «Кайратом»

Встреча 25-го тура прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:4. При этом хозяева площадки дважды вели в счете. Однако алматинцы сумели не только отыграться, но и сотворить суперкамбэк.

У проигравших точными ударами отметились Расул Карбаев и Кайо. В составе гостей отличились Биржан Оразов, Денер, Кевин Ариетта и Эдсон. Последний мяч кайратовцы забили на последних секундах матча.