Кака оценил потерю лидеров и шансы Казахстана на выход на Евро

Подопечным Кака осталось провести две игры в группе против команд Армении и Албании. По словам тренера, они должны побеждать в этих встречах.
"Конечно, есть над чем поработать. Самый важный матч для нас — это игра с Албанией. Мы знаем, что тур состоит из двух матчей, но мы сконцентрированы на игре с Албанией. За три-четыре тренировки нельзя охватить все, но у нас есть приоритет и надеемся, что сыграем успешно.
Конечно, мы проводим работу над ошибками по итогам всего цикла турнира, учитываем все ошибки, которые были допущены ранее. Поражение от Дании повлияло на наше моральное состояние. Что касается таблицы, то ничего не поменялось, все равно мы должны были побеждать в этих матчах. Если мы будем проводить работу над ошибками, будем поддерживать свой уровень морального состояния, то у нас есть шансы на успех", — сказал тренер пресс-службе КФФ.
Также Кака рассказал о потерях в команде, а также о новичках:
"23 февраля Дуглас получил травму приводящей мышцы и сейчас на этапе восстановления, если успеет восстановиться до игры с Арменией, то подключится к игре, но если нет, то мы будем играть с тем составом, который имеется. Конечно Дугласа и Игиты не будет хватать в любой команде мира.
Двери сборной открыты для всех футболистов и все в какой-то момент могут быть вызваны в сборную или уйти из нее.
Мы вызываем игроков из основных команд и также можем вызвать и из дублей. Например, Семен Тарасенко играет в России, есть Дерябин, который играет хорошо, уехал в Россию, но его уровень дорос до сборной. У нас сегодня находятся четыре игрока, которые младше 22-х лет. В этом составе возраст половины состава меньше 25 лет, идет процесс омоложения", — заявил Кака.
Когда и с кем игры?
Напомним, 7 марта сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного цикла Евро-2026 примет Албанию. Матч пройдет в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.
12 марта подопечные Кака сыграют заключительный матч против Армении. Игра состоится в Ереване, начало встречи — в 20:00 по казахстанскому времени.
Положение в группе
После четырех матчей сборная Казахстана с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице группы 6.
1. Армения — 10 очков
2. Казахстан — 7 очков
3. Албания — 3
4. Дания — 3.
Напомним, в финальную часть пройдут победители десяти групп, а восемь лучших сборных из числа занявших второе место сыграют в стыковых матчах.
Сам чемпионат Европы-2026 пройдет в Латвии (Рига) и Литве (Каунас).