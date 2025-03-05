Кака оценил потерю лидеров и шансы Казахстана на выход на Евро

Конечно, мы проводим работу над ошибками по итогам всего цикла турнира, учитываем все ошибки, которые были допущены ранее. Поражение от Дании повлияло на наше моральное состояние. Что касается таблицы, то ничего не поменялось, все равно мы должны были побеждать в этих матчах. Если мы будем проводить работу над ошибками, будем поддерживать свой уровень морального состояния, то у нас есть шансы на успех", — сказал тренер пресс-службе КФФ.