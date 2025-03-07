Казахстан забил 4 гола в отборе на Евро и догнал лидера группы

Десять команд, занявших первые места в своих группах на основном этапе, получат прямые путевки в финальную часть турнира. Дополнительно восемь лучших сборных среди обладателей вторых мест сразятся за оставшиеся квоты в стыковых матчах, которые запланированы на сентябрь 2025 года.