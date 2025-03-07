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Казахстан забил 4 гола в отборе на Евро и догнал лидера группы

Сборная Казахстана обыграла Албанию в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2026 по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча пятого тура группового этапа прошла сегодня, 7 марта, в Астане и завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Дамир Каирбай (7-я минута), Лео (7-я, 17-я) и Чингиз Есенаманов (26-я). У проигравших голы забили Арбер Шкодра (24-я) и Бриланд Тома (39-я).

Благодаря этому успеху казахстанцы набрали десять очков и догнали лидеры группы — Армению, которая провела на одну игру меньше.

Следующую игру подопечные Пауло Рикардо Кака проведут на выезде с Арменией 12 марта.

Десять команд, занявших первые места в своих группах на основном этапе, получат прямые путевки в финальную часть турнира. Дополнительно восемь лучших сборных среди обладателей вторых мест сразятся за оставшиеся квоты в стыковых матчах, которые запланированы на сентябрь 2025 года.

Сам чемпионат Европы пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года и примет две страны — Латвия (Рига) и Литва (Каунас).