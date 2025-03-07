На каком месте Казахстан после 3-й победы в отборе Евро по футзалу

Как видно, если армяне победят 8-го числа, то снова вырвутся вперед. А чтобы ее снова догнать в турнирной таблице, казахстанской сборной необходимо побеждать Армению на выезде 12 марта. Тогда у команд снова станет равное количество очков — по 13, но, по дополнительным показателям, казахстанцы выиграют группу, поскольку при равенстве баллов учитываются очные матчи. А 18 декабря в Алматы Казахстан и Армения сыграли со счетом 4:4. То есть у команды Кака будет преимущество в «личке» — ничья и победа.