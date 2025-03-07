На каком месте Казахстан после 3-й победы в отборе Евро по футзалу

Сегодня, 7 марта, подопечные Пауло Рикардо Кака обыграли на своей площадке Албанию.
Благодаря этому успеху казахстанцы набрали 10 очков и догнали лидеры группы 6 — команду Армении, которая имеет в своем активе столько же очков, но провела на одну игру меньше. Свой матч в рамках пятого тура она проведет на выезде с Данией 8 марта.
На данный момент турнирная ситуация такова:
- Армения — 10 очков (после 4 матчей);
- Казахстан — 10 (после 5);
- Албания — 3 (после 5);
- Дания — 3 (после 4).
Как видно, если армяне победят 8-го числа, то снова вырвутся вперед. А чтобы ее снова догнать в турнирной таблице, казахстанской сборной необходимо побеждать Армению на выезде 12 марта. Тогда у команд снова станет равное количество очков — по 13, но, по дополнительным показателям, казахстанцы выиграют группу, поскольку при равенстве баллов учитываются очные матчи. А 18 декабря в Алматы Казахстан и Армения сыграли со счетом 4:4. То есть у команды Кака будет преимущество в «личке» — ничья и победа.
Напомним, что десять победителей групп на основном этапе напрямую выйдут в финальную стадию турнира. Кроме того, восемь сильнейших команд среди занявших вторые места поборются за оставшиеся путевки в стыковых матчах, которые состоятся в сентябре 2025 года.
Чемпионат Европы пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года в двух странах — Латвии (Рига) и Литве (Каунас).