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Сборная России по футзалу сыграет с командами трех стран в Таиланде

Сборная России по футзалу сыграет с командами Таиланда, Кувейта и Ирана.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по футзалу выступит на международном турнире в Таиланде, где сыграет с командами Таиланда, Кувейта и Ирана, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матчи пройдут в тайском городе Накхонратчасима. Встречи запланированы на 9 апреля (против сборной Ирана), 10 апреля (Таиланд) и 12 апреля (Кувейт).

Россияне встретятся со сборной Кувейта впервые в своей истории. Команды России и Ирана провели 29 матчей, в 12 из них победу одержали россияне, разница мячей 94:77. Против сборной Таиланда российская команда сыграла лишь один раз. Встреча состоялась в рамках группового этапа чемпионата мира в 2016 году (6:4 в пользу россиян).