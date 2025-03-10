Сборная России по футзалу сыграет с командами трех стран в Таиланде

Россияне встретятся со сборной Кувейта впервые в своей истории. Команды России и Ирана провели 29 матчей, в 12 из них победу одержали россияне, разница мячей 94:77. Против сборной Таиланда российская команда сыграла лишь один раз. Встреча состоялась в рамках группового этапа чемпионата мира в 2016 году (6:4 в пользу россиян).