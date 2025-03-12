Шестью голами обернулся матч Казахстана за выход на Евро по футзалу

Встреча шестого тура группового этапа прошла в Ереване и завершилась со счетом 4:2.
Первый тайм остался за хозяевами. Сначала на шестой минуте Никита Хромых открыл счет, а спустя семь минут он же оформил дубль и удвоил преимущество Армении.
Однако Казахстан еще до перерыва один мяч отыграл — на 15-й минуте отличился Даурен Турсагулов.
Во втором тайме Хромых сделал хет-трик и вернул разницу в два мяча в пользу Армении. На 27-й минуте вратарь армянской команды Альберт Агаджанов довел счет до крупного.
На 32-й минуте Казахстан сократил отставание не без помощи соперника — Агаджанов забил в свои ворота.
Таким образом, Армения набрала 16 очков и с первого места в группе напрямую вышла в финальную стадию Евро-2026. У Казахстана осталось 10 баллов и вторая строчка.
В случае победы казахстанская команда наберет 13 очков и с первого места напрямую выйдет в финальную стадию Евро, поскольку подопечные Пауло Рикардо Кака при равенстве очков будут находиться выше армян по личным встречам (первый матч завершился вничью).
Положение команд в группе 6:
Армения — 16 очков;
Казахстан — 10;
Албания — 3;
Дания — 3.
Отметим, что сборные Албании и Дании сыграют свой заключительный матч группового этапа 12 апреля.
Формат финального турнира
Напомним, десять команд, занявших первые места в группах на основном этапе, автоматически получат путевки в финальную часть турнира. Кроме того, восемь лучших сборных среди тех, кто финиширует вторыми, сыграют в стыковых матчах за оставшиеся четыре места. Эти поединки пройдут в сентябре 2025 года.
Жеребьевка финальной стадии состоится 24 октября. Шестнадцать участников турнира (включая двух хозяев) будут разбиты на четыре группы по четыре команды. По две сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Чемпионат Европы состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года и пройдет сразу в двух странах — Латвии (Рига) и Литве (Каунас).