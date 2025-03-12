Шестью голами обернулся матч Казахстана за выход на Евро по футзалу

Напомним, десять команд, занявших первые места в группах на основном этапе, автоматически получат путевки в финальную часть турнира. Кроме того, восемь лучших сборных среди тех, кто финиширует вторыми, сыграют в стыковых матчах за оставшиеся четыре места. Эти поединки пройдут в сентябре 2025 года.