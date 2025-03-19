Лидеры сборной Казахстана в ближайший год завершат карьеру

Специалист отметил, что в случае выхода на Евро-2026 турнир станет последним для ведущих защитников сборной.
«Да, для Лео и Дугласа (они уже объявили об этом, видимо, внутри сборной) это ЕВРО — последнее соревнование со сборной (неважно, квалификация, стыковые матчи или финальный турнир). Когда-то это должно было произойти. Придёт и время Лео Игиты и Чингиза Есенаманова, как когда-то было с Динмухаммедом Сулейменовым. Это жизнь, такой уж спорт. Нужно работать, чтобы новое поколение могло соответствовать этому уровню и эту работу мы сейчас проводим», — сказал Кака в подкасте Нурсултана Курмана.
Напомним, что подопечные Кака в заключительном матче группового этапа отборочного турнира сенсационно проиграли команде Армении (4:2), которая заняла первое место в группе и вышла на Евро-2026 напрямую.
Сборная Казахстана финишировала с 10 очками на втором места и теперь может получить право побороться за путевку на Евро-2026 через стыковые матчи.
Ранее Кака также рассказал о возможной натурализации еще одного бразильца и объяснил, по какой причине не вызвал в команду игрока «Семея», сверкнувшего на ЧМ-2024.