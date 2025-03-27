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Казахстан стартовал с поражения в отборе на Евро по футзалу

Сборная Казахстана до 19 лет неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы-2025 по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Игры группы 3 проходят в Португалии и в первом матче казахстанцы уступили Франции — 1:3. В составе победителей отличились Юнес Оубрик (13-я минута), Эюбе Мохамед Адам (25-я) и Элиотт Кольски (36-я). У проигравших один мяч отыграл Альазиз Камалов (19-я).

Максимум на что мы сподобились казахстанцы — это сравнять счет. Однако последующие грубые ошибки в обороне привели к плачевному исходу.

29 марта подопечные Пауло Рикардо Кака сыграют с Португалией, а 30-го числа встретятся с Беларусью.

По итогам основного раунда семь сборных (семь победителей групп) присоединятся к Молдове в финальной стадии, жеребьевка которой состоится 15 мая. Финальный турнир пройдет на «Кишинев Арене» с 28 сентября по 5 октября.