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Сборная Казахстана по футзалу вылетела из топ-5 рейтинга ФИФА

Сборная Казахстана по футзалу потеряла две строчки в рейтинге ФИФА и опустилась на седьмое место, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Как известно, подопечные Пауло Рикардо Кака не смогли напрямую отобраться на чемпионат Европы-2026, но сохраняют шансы для попадания в финальную стадию континентального турнира через стыковые матчи.

Лидером рейтинга осталась сборная Бразилии, вторую строчку по-прежнему занимает Португалия. Испания поднялась на третье место, потеснив Аргентину, которая теперь четвертая.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1 (-) Бразилия

2 (-) Португалия

3 (+1) Испания

4 (-1) Аргентина

5 (+1) Иран

6 (+1) Марокко

7 (-2) Казахстан

8 (-) Россия

9 (-) Украина

10 (-) Франция