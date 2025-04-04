Сборная Казахстана по футзалу вылетела из топ-5 рейтинга ФИФА

Как известно, подопечные Пауло Рикардо Кака не смогли напрямую отобраться на чемпионат Европы-2026, но сохраняют шансы для попадания в финальную стадию континентального турнира через стыковые матчи.
Лидером рейтинга осталась сборная Бразилии, вторую строчку по-прежнему занимает Португалия. Испания поднялась на третье место, потеснив Аргентину, которая теперь четвертая.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1 (-) Бразилия
2 (-) Португалия
3 (+1) Испания
4 (-1) Аргентина
5 (+1) Иран
6 (+1) Марокко
7 (-2) Казахстан
8 (-) Россия
9 (-) Украина
10 (-) Франция