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«Кайрат» расстается с тренером и «новичком» сборной Казахстана? Президент клуба дал ответ

После окончания нынешнего сезона АФК «Кайрат» могут покинуть главный тренер Марлон Веласко и бразильский вратарь Деннис. Комментарий по этому поводу корреспонденту Vesti.kz дал президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков.

Источник: АФК "Кайрат"

В испанских СМИ отмечают, что Веласко после этого сезона может вернуться на родину и возглавить одну из местных команд.

«Контракт Марлона с “Кайратом” действует до конца сезона, разговор о продлении мы пока не вели. Более подробно о будущем я готов поговорить позже. Сейчас команда должна быть сконцентрирована на подготовке к Финалу четырех Лиги чемпионов и стадии плей-офф чемпионата Казахстана», — заявил Кайрат Айтмолдаевич.

Относительно вратаря Денниса, руководитель «Кайрата» подтвердил, что бразилец скорее всего сменит клуб. Ранее возникли слухи об интересе к нему со стороны испанской «Пальмы».

«Что касается будущего Денниса, к сожалению, вероятность его ухода действительно высока, но в его решении кроется не только спортивная составляющая, есть и жизненные обстоятельства».

Отметим, что Деннис рассматривался как потенциальный новичок сборной Казахстана. В следующем году он мог бы на законных основаниях получить казахстанский паспорт и стать игроком национальной команды. Однако, если он покинет «Кайрат» и переедет в Испанию, натурализовать Денниса не представляется возможным.