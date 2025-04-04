«Кайрат» расстается с тренером и «новичком» сборной Казахстана? Президент клуба дал ответ

«Контракт Марлона с “Кайратом” действует до конца сезона, разговор о продлении мы пока не вели. Более подробно о будущем я готов поговорить позже. Сейчас команда должна быть сконцентрирована на подготовке к Финалу четырех Лиги чемпионов и стадии плей-офф чемпионата Казахстана», — заявил Кайрат Айтмолдаевич.