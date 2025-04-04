«Кайрат» расстается с тренером и «новичком» сборной Казахстана? Президент клуба дал ответ

В испанских СМИ отмечают, что Веласко после этого сезона может вернуться на родину и возглавить одну из местных команд.
«Контракт Марлона с “Кайратом” действует до конца сезона, разговор о продлении мы пока не вели. Более подробно о будущем я готов поговорить позже. Сейчас команда должна быть сконцентрирована на подготовке к Финалу четырех Лиги чемпионов и стадии плей-офф чемпионата Казахстана», — заявил Кайрат Айтмолдаевич.
Относительно вратаря Денниса, руководитель «Кайрата» подтвердил, что бразилец скорее всего сменит клуб. Ранее возникли слухи об интересе к нему со стороны испанской «Пальмы».
«Что касается будущего Денниса, к сожалению, вероятность его ухода действительно высока, но в его решении кроется не только спортивная составляющая, есть и жизненные обстоятельства».
Отметим, что Деннис рассматривался как потенциальный новичок сборной Казахстана. В следующем году он мог бы на законных основаниях получить казахстанский паспорт и стать игроком национальной команды. Однако, если он покинет «Кайрат» и переедет в Испанию, натурализовать Денниса не представляется возможным.