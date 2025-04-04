Футзальный шок в чемпионате Казахстана: 0:3 превратилось в 7:3

Матч прошел в столице, где хозяева уверенно вели 3:0 к перерыву — голами отметились Хади Али Ахмади, Данил Карпюк и Евгений Кошкин. Однако после перерыва сценарий игры кардинально изменился: «Каспий» включил максимальные обороты и отправил в ворота соперника семь безответных мячей.
Победу актаусцам со счетом 7:3 принесли точные удары Эвертона, Матеуса, Ерлана Каракулова, а также дубли Батырхана Кенжегали и Дугласа Риси. Уже 5 апреля команды вновь сойдутся на площадке — в рамках 34-го тура.
Ранее сборная Казахстана по футзалу вылетела из топ-5 рейтинга ФИФА, а президент «Кайрата» ответил, расстается ли алматинский клуб с тренером и «новичком» национальной команды.