Футзальный шок в чемпионате Казахстана: 0:3 превратилось в 7:3

Матч прошел в столице, где хозяева уверенно вели 3:0 к перерыву — голами отметились Хади Али Ахмади, Данил Карпюк и Евгений Кошкин. Однако после перерыва сценарий игры кардинально изменился: «Каспий» включил максимальные обороты и отправил в ворота соперника семь безответных мячей.