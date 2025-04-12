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Появились хорошие новости о выходе сборной Казахстана на Евро-2026

В эти дни проходят заключительные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2026 по футзалу, где может определиться судьба сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Греция крупно проиграла Хорватии со счетом 0:6 и значительно осложнила себе задачу по выходу на Евро-2026. На данный момент у Греции семь набранных очков и разница мячей минус 3. Последнюю игру в группе греки проведут против Швеции 15 апреля. Чтобы догнать Казахстан грекам нужно обыгрывать шведов с разницей плюс 8 мячей.

Венгрия свой матч выиграла у Черногории со счетом 3:2. Сейчас у них 9 очков, но дальше играют с лидером группы — Словенией. Матч в Венгрии 15 апреля.

В еще двух группах, Румыния сенсационно проиграла Германии — 1:2. И теперь рискует не попасть в стыки. 15 апреля румыны сыграют с лидером группы — Украиной. А Словакия также неожиданно проиграла Молдове — 3:5. Последний матч у словаков против лидера группы — Польши.

Сборная Казахстана на данный момент на четвертом месте, среди команд претендующих на попадание в стыки.

Жеребьевка стадии стыковых матчей турнира состоится 15 мая 2025 года, а сами матчи пройдут 5—24 сентября.

Восемь команд будут разбиты на четыре пары. По итогам двухматчевого противостояния (дома и на выезде) в каждой паре будут определены четыре последних участника финального турнира.