Появились хорошие новости о выходе сборной Казахстана на Евро-2026

Греция крупно проиграла Хорватии со счетом 0:6 и значительно осложнила себе задачу по выходу на Евро-2026. На данный момент у Греции семь набранных очков и разница мячей минус 3. Последнюю игру в группе греки проведут против Швеции 15 апреля. Чтобы догнать Казахстан грекам нужно обыгрывать шведов с разницей плюс 8 мячей.