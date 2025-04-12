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Сборная России по футзалу выиграла все три матча на турнире в Таиланде

Сборная России по футзалу выиграла три матча на международном турнире в Таиланде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сборная России по футзалу обыграла команду Кувейта в третьем, заключительном матче международного турнира в Таиланде.

Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу российской команды, в составе которой забили Янар Асадов (1-я минута), Андрей Понкратов (11, 35), Никита Фахрутдинов (13), Антон Соколов (14, 22, 40), Сергей Денисов (30) и вратарь Зураб Калмахелидзе (40), на 36-й минуте автоголом отметился футболист сборной Кувейта Сулиман Аломран. У проигравших отличился Хамад Алавади (29).

Сборная России впервые встречалась с кувейтцами. Перед этим россияне обыграли команды Ирана (2:1) и Таиланда (3:2).