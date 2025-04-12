Сборная России по футзалу выиграла все три матча на турнире в Таиланде

Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу российской команды, в составе которой забили Янар Асадов (1-я минута), Андрей Понкратов (11, 35), Никита Фахрутдинов (13), Антон Соколов (14, 22, 40), Сергей Денисов (30) и вратарь Зураб Калмахелидзе (40), на 36-й минуте автоголом отметился футболист сборной Кувейта Сулиман Аломран. У проигравших отличился Хамад Алавади (29).