Сенсация решила судьбу Казахстана в отборе на Евро

Встреча заключительного, шестого тура группы 5 в Греции, в которой хозяева значились фаворитами завершилась победой шведов со счетом 4:2. Примечательно, что греки по ходу матча выигрывали со счетом 2:1.
Таким образом, сборная Казахстана осталась в топ-8 среди команд, занявших вторые места в отборе. Это позволяет команде Рикардо Кака оспорить путевку на чемпионат Европы через стыковые матчи.
Кто сыграет в стыковых матчах:
- Босния и Герцеговина (12 очков);
- Грузия (12)*;
- Италия (10)*;
- Венгрия (10);
- Казахстан (10);
- Бельгия (9)*;
- Румыния (9);
- Молдова (9).
* — команды, которые сыграют еще по одному матчу.
За бортом стыков помимо греков, набравших шесть очков остались Нидерланды, у которых восемь баллов.
Отметим, восемь команд будут разбиты на четыре пары. По итогам двухматчевого противостояния (дома и на выезде) в каждой паре будут определены четыре последних участника финального турнира.