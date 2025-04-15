Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенсация решила судьбу Казахстана в отборе на Евро

Завершился отборочный матч чемпионата Европы по футзалу 2026 года между командами Греции и Швеции, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча заключительного, шестого тура группы 5 в Греции, в которой хозяева значились фаворитами завершилась победой шведов со счетом 4:2. Примечательно, что греки по ходу матча выигрывали со счетом 2:1.

Таким образом, сборная Казахстана осталась в топ-8 среди команд, занявших вторые места в отборе. Это позволяет команде Рикардо Кака оспорить путевку на чемпионат Европы через стыковые матчи.

Кто сыграет в стыковых матчах:

  • Босния и Герцеговина (12 очков);
  • Грузия (12)*;
  • Италия (10)*;
  • Венгрия (10);
  • Казахстан (10);
  • Бельгия (9)*;
  • Румыния (9);
  • Молдова (9).

* — команды, которые сыграют еще по одному матчу.

За бортом стыков помимо греков, набравших шесть очков остались Нидерланды, у которых восемь баллов.

Отметим, восемь команд будут разбиты на четыре пары. По итогам двухматчевого противостояния (дома и на выезде) в каждой паре будут определены четыре последних участника финального турнира.