В сборной Казахстана сделали заявление о выходе на Евро-2026

«Да, мы в “стыках”, хотя изначально мы, конечно, были нацелены на первое место в группе и на прямой выход. Но теперь мы не должны допустить те ошибки, которые состоялись в отборе. В сентябре, когда пройдут эти матчи, мы постараемся порадовать наших болельщиков и завоевать путевку на Евро. Теперь ждем жеребьевку стыковых матчей и узнаем, какой соперник нам попадется», — заявил Оразов.