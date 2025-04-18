В сборной Казахстана сделали заявление о выходе на Евро-2026

Ранее команда Пауло Рикардо Кака не сумела пробиться на континентальный турнир напрямую, поскольку уступила первое место в группе квалификации сборной Армении.
«Да, мы в “стыках”, хотя изначально мы, конечно, были нацелены на первое место в группе и на прямой выход. Но теперь мы не должны допустить те ошибки, которые состоялись в отборе. В сентябре, когда пройдут эти матчи, мы постараемся порадовать наших болельщиков и завоевать путевку на Евро. Теперь ждем жеребьевку стыковых матчей и узнаем, какой соперник нам попадется», — заявил Оразов.
Жеребьевка стадии стыковых матчей турнира состоится 15 мая 2025 года, а сами игры пройдут
Восемь команд будут разбиты на четыре пары. По итогам двухматчевого противостояния (дома и на выезде) в каждой паре будут определены четыре последних участника финального турнира.