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В сборной Казахстана сделали заявление о выходе на Евро-2026

Один из лидеров сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о попадании команды в раунд стыковых матчей отбора на Евро-2026.

Источник: КФФ

Ранее команда Пауло Рикардо Кака не сумела пробиться на континентальный турнир напрямую, поскольку уступила первое место в группе квалификации сборной Армении.

«Да, мы в “стыках”, хотя изначально мы, конечно, были нацелены на первое место в группе и на прямой выход. Но теперь мы не должны допустить те ошибки, которые состоялись в отборе. В сентябре, когда пройдут эти матчи, мы постараемся порадовать наших болельщиков и завоевать путевку на Евро. Теперь ждем жеребьевку стыковых матчей и узнаем, какой соперник нам попадется», — заявил Оразов.

Жеребьевка стадии стыковых матчей турнира состоится 15 мая 2025 года, а сами игры пройдут 5—24 сентября.

Восемь команд будут разбиты на четыре пары. По итогам двухматчевого противостояния (дома и на выезде) в каждой паре будут определены четыре последних участника финального турнира.