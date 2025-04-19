Громкий скандал в футзале. Белорусов хотят оставить без Евро-2026 из-за политики

«В конце нынешней или в начале следующей недели у нас будет чёткое решение, как всё будет происходить. Сейчас много неопределённостей. Мы знаем, что в Латвии не сможем организовать матч, в котором будет участвовать Беларусь. Мы не можем этого сделать ни с юридической, ни с этической точки зрения. Пока идёт коммуникация, и, когда у нас будет чёткая позиция от УЕФА, мы обязательно проинформируем общественность».