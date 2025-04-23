«Кайрат» потерял потенциального вратаря сборной Казахстана. Он уедет в Испанию

«Кайрат» не сумел удержать в своих рядах бразильского голкипера. Испанский клуб «Пальма» согласовал контракт с Деннисом на три года. Он вступит в силу с будущего лета.
«Кайрат» надеялся переподписать соглашение с вратарем и в следующем году натурализовать его для сборной Казахстана. Однако, Деннис принял решение уехать в Испанию. Ранее президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков говорил о том, что вратарь скорее всего уйдет из-за жизненных обстоятельств. По информации источника знакомого с ситуацией, в семье Денниса ожидается пополнение и его супруга хотела жить в стране с более мягким климатом и в испаноязычной среде.
Таким образом, отъезд Денниса ставит крест на его потенциальном выступлении за сборную Казахстана. Кроме того, это заставит «Кайрат» выйти на рынок в поисках нового вратаря. Более того, клуб может подписать сразу двух иностранных голкиперов.
Отметим, что Деннис выступает за «Кайрат» с 2021 года. В этом сезоне он окончательно стал основным вратарем алматинского клуба после ухода Игиты и помог команде пробиться в Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА.