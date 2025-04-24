В Белорусской ассоциации футзала надеются на допуск сборной на чемпионат Европы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Белорусская ассоциация футзала надеется, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решит вопрос допуска сборной Белоруссии на чемпионат Европы 2026 года в Латвии и Литве. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Белорусской ассоциации футзала Иван Горовец.
«Мы реагируем спокойно. Надеемся на положительное решение УЕФА», — сказал Горовец.
Ранее ТАСС со ссылкой на портал Relevo сообщал, что глава Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко и президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс выступают против участия сборной Белоруссии в чемпионате Европы по футзалу 2026 года и планируют не допустить спортсменов из этой страны на свои территории. В УЕФА сообщили ТАСС, что организаций обсуждает с принимающими федерациями вопрос участия сборной Белоруссии в турнире.
Чемпионат Европы по футзалу в 2026 году пройдет с 18 января по 8 февраля в Риге и Каунасе. Сборная Белоруссии стала победителем отборочного квартета с командами Италии, Финляндии и Мальты. Белорусы во второй раз квалифицировали на чемпионат Европы, в 2010 году команда не смогла выйти из группы в финальной части турнира.