В Белорусской ассоциации футзала надеются на допуск сборной на чемпионат Европы

Ранее ТАСС со ссылкой на портал Relevo сообщал, что глава Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко и президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс выступают против участия сборной Белоруссии в чемпионате Европы по футзалу 2026 года и планируют не допустить спортсменов из этой страны на свои территории. В УЕФА сообщили ТАСС, что организаций обсуждает с принимающими федерациями вопрос участия сборной Белоруссии в турнире.