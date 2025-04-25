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Симметричный ответ: «Кайрат» взял реванш за 1:4

Алматинский «Кайрат» обыграл рудненский «Аят» в 38-м туре чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: АФК "Кайрат"

Встреча, прошедшая в Рудном, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Примечательно, что в первом матче, состоявшемся днем ранее, успех с аналогичным результатом праздновали рудненцы. «Кайрат», набрав 94 очка, лидирует в турнирной таблице, тогда как «Аят» с 57 очками идет третьим.

Напомним, уже 2 мая «Кайрат» проведет полуфинальный матч Лиги чемпионов, где его соперником станет испанская «Картахена». В другом полуфинале сыграют «Пальма» и «Спортинг». Финал и матч за третье место состоятся 4 мая. «Финал четырех» будет принимать Ле-Ман (Франция).