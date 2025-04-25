Симметричный ответ: «Кайрат» взял реванш за 1:4

Встреча, прошедшая в Рудном, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Примечательно, что в первом матче, состоявшемся днем ранее, успех с аналогичным результатом праздновали рудненцы. «Кайрат», набрав 94 очка, лидирует в турнирной таблице, тогда как «Аят» с 57 очками идет третьим.