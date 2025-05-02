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«Кайрат» забил на последних минутах и вышел в финал Лиги чемпионов

Сегодня, 2 мая, алматинский «Кайрат» обыграл испанскую «Картахену» в ½ финала Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: uefa.com

Встреча завершилась со счетом 3:2. Первыми успеха добились казахстанцы усилиями Алиссона на 16-й минуте. Испанцы ответили точным ударом Мельядо на 20-й. Исход матча решился в концовке, когда на 37-й минуте Алиссон оформил дубль, а Деннис Кавальканти на 39-й забил в пустые ворота. За считанные секунды до финальной сирены Габриэль Мотта реализовал пенальти, но это не помогло «Картахене».

Таким образом, «Кайрат» одержал непростую победу и вышел в финал престижного турнира.

Напомним, что в другом полуфинале сыграют португальский «Спортинг» и испанская «Пальма».

Матч за третье место и финал состоятся 4 мая. «Финал четырех» принимает Ле-Ман (Франция).