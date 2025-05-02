«Кайрат» забил на последних минутах и вышел в финал Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:2. Первыми успеха добились казахстанцы усилиями Алиссона на 16-й минуте. Испанцы ответили точным ударом Мельядо на 20-й. Исход матча решился в концовке, когда на 37-й минуте Алиссон оформил дубль, а Деннис Кавальканти на 39-й забил в пустые ворота. За считанные секунды до финальной сирены Габриэль Мотта реализовал пенальти, но это не помогло «Картахене».