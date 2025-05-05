«Кайрату» устроили кошмар в финале Лиги чемпионов с 13 голами

Подопечные Марлона Веласко встречались в Ле-Мане (Франция) с испанской «Пальмой».
Игра завершилась со счетом 9:4 в пользу испанского клуба.
На седьмой минуте Хесус Гордильо вывел «Пальму» вперед. Впрочем, спустя две минуты Кайо Руис вернул «Кайрат» в игру.
На 18-й минуте Лукас Машадо вывел испанцев вперед, а спустя 56 секунд Марио Ревильос забил третий гол в ворота казахстанского клуба.
Поистине кошмарным стал для «Кайрата» второй тайм. Фабиньо оформил покер (23, 27, 28 и 31 минута) доведя дело до разгрома подопечных Веласко (7:1).
На 32-й минуте Негиньо забил восьмой мяч в ворота «Кайрата». На 33-й минуте Даурен Турсагулов оформил второе взятие ворот в исполнении алматинцев.
Спустя три минуты Жахангир Рашит забил третий год «Кайрата» в этом матче. На 38-й минуте Маттеус Майя сделал счет 9:3. За 22 секунды до окончания матча Кевин Аррьета оформил окончательный результат.
Напомним, в случае победы «Кайрат» мог стать первым клубом не из Испании, которому этот трофей покорился трижды. Казахстанская команда выигрывала престижный клубный турнир в сезонах 2012/13 и 2014/15.
Добавим, что в матче за третье место другой испанский клуб «Картахена» обыграл португальский «Спортинг».