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Капитан «Кайрата» прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

Капитан футзального «Кайрата» Биржан Оразов высказался о поражении в финале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Источник: АФК "Кайрат"

Финальный этап завершился 5 мая во французском городе Ле-Ман, где в решающем матче за трофей алматинский клуб встретился с испанской «Пальмой» и уступил со счетом 4:9.

«Результат, которого мы ожидали, был другой, но это тоже хороший показатель. Эти игры были не простыми. А ведь настоящие профессионалы встают и двигаются вперед, даже если падают. В следующем сезоне будем покорять Лигу чемпионов. Спасибо болельщикам, которые поддерживали, верили, оставались вместе до конца!» — написал Оразов в соцсетях.