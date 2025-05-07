Капитан «Кайрата» прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

Финальный этап завершился 5 мая во французском городе Ле-Ман, где в решающем матче за трофей алматинский клуб встретился с испанской «Пальмой» и уступил со счетом 4:9.
«Результат, которого мы ожидали, был другой, но это тоже хороший показатель. Эти игры были не простыми. А ведь настоящие профессионалы встают и двигаются вперед, даже если падают. В следующем сезоне будем покорять Лигу чемпионов. Спасибо болельщикам, которые поддерживали, верили, оставались вместе до конца!» — написал Оразов в соцсетях.