Капитан «Кайрата» прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

«Результат, которого мы ожидали, был другой, но это тоже хороший показатель. Эти игры были не простыми. А ведь настоящие профессионалы встают и двигаются вперед, даже если падают. В следующем сезоне будем покорять Лигу чемпионов. Спасибо болельщикам, которые поддерживали, верили, оставались вместе до конца!» — написал Оразов в соцсетях.