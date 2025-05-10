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Легионеры решили исход матча «Кайрата» с сенсационным чемпионом

«Кайрат» обыграл на домашней площадке «Семей» в рамках 41-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Арриета, Денер и Алиссон. Гости сумели отыграть один мяч лишь под занавес игры с помощью Дедезиньо.

Следующая игра между командами состоится уже 10 мая. «Семей» лидирует в таблице, имея 100 очков после 39 матчей. «Кайрат» идет следом с 97 очками и двумя играми в запасе.

Напомним, в прошлом сезоне «Семей» сенсационно стал чемпионом Казахстана, обыграв «Кайрат» в финальной серии и впервые с 2004 года оставив алматинцев без золота.

На европейской арене «Семей» дошел до Элитного раунда Лиги чемпионов, но не сумел пробиться в «Финал четырех», тогда как «Кайрат» уступил в финале испанской «Пальме» с крупным счетом 4:9.