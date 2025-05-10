Легионеры решили исход матча «Кайрата» с сенсационным чемпионом

Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Арриета, Денер и Алиссон. Гости сумели отыграть один мяч лишь под занавес игры с помощью Дедезиньо.
Следующая игра между командами состоится уже 10 мая. «Семей» лидирует в таблице, имея 100 очков после 39 матчей. «Кайрат» идет следом с 97 очками и двумя играми в запасе.
Напомним, в прошлом сезоне «Семей» сенсационно стал чемпионом Казахстана, обыграв «Кайрат» в финальной серии и впервые с 2004 года оставив алматинцев без золота.
На европейской арене «Семей» дошел до Элитного раунда Лиги чемпионов, но не сумел пробиться в «Финал четырех», тогда как «Кайрат» уступил в финале испанской «Пальме» с крупным счетом 4:9.