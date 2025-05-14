ЧЕ по футзалу могут перенести из-за отказа Литвы и Латвии принять белорусов

«Руководители УЕФА нас полностью понимают, но продолжают защищать так называемую спортивную сторону — команда, которая участвовала в отборе и выиграла путевку, имеет право участвовать в чемпионате. Они апеллируют к этому спортивному принципу, тем более что никаких санкций к этой федерации не применялось», — заявил президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс, добавив, что глава УЕФА Александер Чеферин выразил пожелание, чтобы решение по этому вопросу было принято в течение ближайших недель.