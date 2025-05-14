ЧЕ по футзалу могут перенести из-за отказа Литвы и Латвии принять белорусов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы по футзалу 2026 года в другую страну в связи с тем, что Литва и Латвия отказываются принимать сборную Белоруссии на своей территории, сообщает 15min.lt.
«Руководители УЕФА нас полностью понимают, но продолжают защищать так называемую спортивную сторону — команда, которая участвовала в отборе и выиграла путевку, имеет право участвовать в чемпионате. Они апеллируют к этому спортивному принципу, тем более что никаких санкций к этой федерации не применялось», — заявил президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс, добавив, что глава УЕФА Александер Чеферин выразил пожелание, чтобы решение по этому вопросу было принято в течение ближайших недель.
Станкявичюс также допустил перенос турнира в другую страну. «Такой вариант, безусловно, остается. Конечно, это последний вариант, но он тоже реален», — отметил он.
Сборная Белоруссии гарантировала себе участие в чемпионате Европы, заняв первое место в отборочной группе и опередив команды Италии, Финляндии и Мальты. Турнир начнется 18 января 2026 года.
По данным sports24.kz, одним из возможных новых хозяев чемпионата Европы может стать Казахстан, обладающий необходимой инфраструктурой для проведения крупных международных соревнований. Отмечается, что окончательное решение УЕФА может быть объявлено в ближайшие дни.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.