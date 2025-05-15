«Кайрат» завоевал титул и сотворил историю — впереди Лига чемпионов

Команда уверенно провела турнир, одержав семь побед в восьми матчах и завершив один матч вничью, не потерпев ни одного поражения.
Отметим, что УЕФА с сезона 2025/26 планирует запустить новый формат клубной женской Лиги чемпионов.
Женская команда алматинского «Кайрата» стала первым в истории чемпионом Казахстана по футзалу среди женщин, передают Vesti.kz.
Команда уверенно провела турнир, одержав семь побед в восьми матчах и завершив один матч вничью, не потерпев ни одного поражения.
Отметим, что УЕФА с сезона 2025/26 планирует запустить новый формат клубной женской Лиги чемпионов.