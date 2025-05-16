Бразилец из сборной Казахстана остался без клуба

«Огромное спасибо, РФШ! Для меня была большая честь и настоящее удовольствие выступать за этот клуб. Здесь я встретил замечательных людей, которые навсегда останутся в моем сердце — настоящих друзей на всю жизнь. Не всегда все получается так, как мы планируем, но я с уверенностью могу сказать, что сделал все, что от меня зависело. Сейчас я планирую немного отдохнуть, провести время с семьей и обдумать свое дальнейшее будущее. Еще раз спасибо!», — написал он.