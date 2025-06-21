Неподдельная интрига в финале Суперлиги! «Газпром-Югра» не дал «Ухте» стать чемпионом

«Скорее всего, и перегорели, и соперник был более подготовлен именно к этой встрече. Почему мы не подготовились? Не знаю. Сыграли на старых дрожжах, на старых установках — тех, что были в Югорске. Сегодня этого не хватило. Плюс, конечно, в старте, наверное, выходить нужно было более собранными и концентрированными, более агрессивными. Сегодня проиграли по делу, проиграли по всем статьям. Но тем не менее это всего лишь один матч. В серии мы ведём 3−2. Сейчас едем в Югорск, постараемся там сыграть по-другому», — сказал после встречи наставник «Ухты» Яшин.