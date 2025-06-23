Один гол решил исход матча «Кайрата» в финале чемпионата Казахстана

Отметим, что второй матч состоится в Семее завтра, 24 июня. Серия продлится до трех побед. 28 и 29 июня «Кайрат» и «Семей» сыграют в Алматы. Если понадобится пятый матч, то он запланирован на пятое июля в Семее.