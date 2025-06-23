Один гол решил исход матча «Кайрата» в финале чемпионата Казахстана

Игра в Семее завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0. Единственный гол забил Ринат Турегазин.
Отметим, что второй матч состоится в Семее завтра, 24 июня. Серия продлится до трех побед. 28 и 29 июня «Кайрат» и «Семей» сыграют в Алматы. Если понадобится пятый матч, то он запланирован на пятое июля в Семее.
Добавим, что «Семей» является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне клуб прервал многолетнюю гегемонию «Кайрата» в национальном первенстве.
Кроме того, бронзу между собой оспаривают «Актобе» и «Атырау».