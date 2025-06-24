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Восемь голов забито в матче «Семей» — «Кайрат» в финале чемпионата Казахстана

АФК «Кайрат» обыграл «Семей» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Источник: АФК "Кайрат"

Игра в Семее завершилась со счетом 5:3 в пользу алматинцев.

Накануне «Семей» одержал победу со счетом 1:0. Таким образом, счет в серии по победам сравнялся — 1:1.

Серия продлится до трех побед. 28 и 29 июня «Кайрат» и «Семей» сыграют в Алматы. Если понадобится пятый матч, то он запланирован на пятое июля в Семее.

Добавим, что «Семей» является действующим чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне клуб прервал многолетнюю гегемонию «Кайрата» в национальном первенстве.

Кроме того, бронзу между собой оспаривают «Актобе» и «Атырау».