Огненная развязка в российском футзале! Кто станет чемпионом — «Газпром-Югра» или «Ухта»?

«За счёт чего мы отыгрались в серии, я потом расскажу, после седьмой игры. Если брать в общем, ничего не изменилось, даже когда мы уступали 1−3. Информация до ребят доходила, что ничего не потеряно, нам так же надо выиграть четыре игры, чтобы стать чемпионами. Немножко времени нам не хватало, чтобы зайти в первые четыре игры. Команда сейчас в хорошем тонусе, и очень важно будет сейчас подойти к седьмой игре с таким же настроем и так же ментально правильно войти в игру», — пояснил Владимир Колесников.