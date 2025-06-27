Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.40
П2
12.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.02
П2
1.75
Футбол. Зарубежный
30.06
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.68
П2
5.30
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.83
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2

Разгромом обернулся матч за бронзу чемпионата Казахстана по футзалу

Футзальный клуб «Атырау» одержал уверенную победу над «Актобе» во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

На домашней арене команда взяла реванш со счетом 3:0 за поражение в первой встрече и вернула равенство в серии.

Героем стал Алиссон

Счет в матче открыл Кайке Аледес на 6-й минуте, а затем дублем отличился Алиссон, забив два гола подряд — на 24-й и 25-й минутах. У «Актобе» не нашлось ответа на активную игру соперника.

Судьба бронзы решится в ближайшие дни

После двух игр счет в серии стал 1:1, в первой игре «Актобе» взял верх — 4:3. Напомним, бронзовые медали достанутся той команде, которая первой одержит две победы. Третий матч состоится уже завтра.

В финале тем временем продолжается борьба между «Семеем» и «Кайратом» — там тоже ничья в серии (1:1).