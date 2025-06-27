Разгромом обернулся матч за бронзу чемпионата Казахстана по футзалу

На домашней арене команда взяла реванш со счетом 3:0 за поражение в первой встрече и вернула равенство в серии.
Героем стал Алиссон
Счет в матче открыл Кайке Аледес на 6-й минуте, а затем дублем отличился Алиссон, забив два гола подряд — на 24-й и 25-й минутах. У «Актобе» не нашлось ответа на активную игру соперника.
Судьба бронзы решится в ближайшие дни
После двух игр счет в серии стал 1:1, в первой игре «Актобе» взял верх — 4:3. Напомним, бронзовые медали достанутся той команде, которая первой одержит две победы. Третий матч состоится уже завтра.
В финале тем временем продолжается борьба между «Семеем» и «Кайратом» — там тоже ничья в серии (1:1).